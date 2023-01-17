En genç ustayla satranç 

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Bakan Özer, “Göreve geldiğimiz zaman Türkiye’de 179 bilim ve sanat merkezi vardı. Çocuklarımızın bilim ve sanat merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379’a çıkardık ve 2023 yılı için dedik ki, ‘922 ilçenin tamamına bilim ve sanat merkezi kuracağız, çocuklarımız rahatça BİLSEM’lere ulaşsınlar.’ Böylece bilimle, sanatla uğraşan çocuklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe doğru yürüsünler” dedi.

TURNUVA MASRAFINI KARŞILAMA SÖZÜ

Bakan Özer, daha sonra satrançta dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, Dünya Satranç Federasyonu tarafından ‘uluslararası usta’ (IM) unvanı verilen en genç sporcu olan Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç oynadı. Karşılaşmada “Bitirelim. Sonra Bakan 3 hamlede yenildi diye manşet istemiyorum” diyen Özer, ortaokul 6’ncı sınıf öğrencisi Erdoğmuş’un yurtdışındaki turnuva masraflarını karşılama sözü verdi.