‘En büyük yükü’ onlar taşıyor

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YÜK mühendisleri, Avrasya Tüneli, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, Akkuyu Nükleer Santralı gibi mega projelerin görünmez kahramanları... Nükleer santrallarda 200-300 hatta 500 tonluk yükleri, 35 milyar Euro değerindeki rüzgâr türbinlerini çoğu kez ‘tek parça halinde’ ve daima ‘sıfır hata ile’ taşıyorlar. Sektörün inşaat, enerji ve yenilenebilir enerji, ağır sanayi, denizcilik gibi alanlarda ülke ekonomisine katkısı ve payı yaklaşık 10 milyar dolar. Yük Mühendisleri Birliği (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, devletin sağlayacağı iş kolaylıkları ve teşviklerle bu rakamın 2050’de 50 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi.

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Yük mühendisliği işinin basit bir kaldırma ve taşıma faaliyeti olmadığına dikkat çeken Ahmet Altunkum şunları kaydetti: “Yük mühendisleri, milyar dolarlık mega projelerin bilimsel ve hataya yer olmayacak bir uzmanlıkla hayata geçirilmesinde kritik rol üstleniyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün tabliyelerinin, İGA’daki bütün çelik konstrüksiyonlarının, Akkuyu Nükleer Santralı’nın makineleri, Star Rafinerisi’ndeki kazanların, 12 bin megawatt rüzgâr santralının 81 metre boyutundaki rüzgârgülü kanatlarının, tersanelerde gemilerin bir yerden alınıp başka bir yere taşınması, kaldırılması ve montajı. Her türlü endüstriyel ekipmanın taşınması, kaldırılması ve kurulumu yük mühendisleri tarafından yapılıyor.”

Ahmet Altunkum

YÜZDE 64 BÜYÜDÜ

Ahmet Altunkum, yük mühendisliği hizmetleri pazarının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdüğüne dikkat çekti. Hollanda, Belçika ve İtalya’nın yük mühendisliği sektörünün hâkimi olduğunu vurgulayan Altunkum, “Biz daha fazla pay alabiliriz. Eğer daha çok devlet teşvikine ulaşabilirsek yurtdışında çok daha büyük projelerde adımızdan söz ettirebiliriz” diye konuştu.

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800 VİNÇ SAHADAYDI

- YÜK mühendisliği sektörünün önemi özellikle 6 Şubat depreminin ardından bir kez daha ortaya çıktı. Ahmet Altunkum, depremin etkilediği 11 ilde arama - kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 800 vinci o dönem bölgeye yolladıklarını söyledi.

10 BİN ÇALIŞAN ARANIYOR

- TÜRKİYE’de pek çok sektörde olduğu gibi yük mühendisliği alanında da ciddi bir istihdam açığı yaşanıyor. Sektörde şu anda 50 bin kişinin çalıştığını anlatan Ahmet Altunkum, “Bugün sıfırdan asgari ücretle işe alınan 18 yaşındaki bir mavi yakalı, tecrübe edindikten sonra 40 bin TL maaşla iş bulabiliyor. Halihazırda, en az 10 bin çalışana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.