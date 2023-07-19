En büyük savunma! Suudi Arabistan’la 5 anlaşma

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Al Salam Sarayı’nda Veliaht Prens Selman tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan heyetler arası görüşmenin ardından Veliaht Prens ile baş başa görüşme yaptı. Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki 5 alanda (yatırım, savunma sanayisi, enerji ve iletişim) anlaşma imzalandı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

- DOĞRUDAN YATIRIM TEŞVİKİ: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırımın teşvik edilmesi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

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- İLETİŞİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari tara-fından iki ülke arasında iletişim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

- SAVUNMA BAKANLIKLARI ARASINDA UYGULAMA PLANI: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Ba-kanı Prens Halid bin Selman Al Suud tarafından iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında işbirliğine ilişkin uygulama planı imzalandı.

- ENERJİDE MUTABAKAT ZAPTI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdula-ziz bin Salman Al-Suud tarafından iki ülkenin enerji bakanlıkları arasındaki enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

VELİAHT PRENS’E TÜRK TOGG’U

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Pamukkale beyazı rengindeki TOGG’u hediye etti. Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı’nın avlusunda bir süre Togg’u inceledi. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman’ın kullandığı Togg ile gitti.

AKINCI TİHA İMZASI

- BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafın-dan işbirliği sözleşmesi imzalandı. Söz konusu sözleşmeye ilişkin Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

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AKINCI SUUDİ ORDUSUNDA

- BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anlaşmaya ilişkin CNN Türk’e yaptığı açıklamada “Biz Baykar olarak 1 yıldan fazla süredir Suudi Arabis-tan Savunma Bakanlığı ile AKINCI, İHA ile ilgili projeler yürütüyorduk. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Prens arasında anlaşma imzalandı. Bu da en büyük ihracat sözleşmesi. Milli teknoloji hamlesinin geldiği noktadan mutluyuz” dedi.Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan Ordusu’nun envan-terine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.

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