En acı kare!

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar ve Güvendik mahallelerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 kişi için Başkale ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Başkale Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler defin işlemlerinin yapılacağı Özpınar ve Güvendik mahallelerine hareket etti.

Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve yüzlerce kişi katıldı.