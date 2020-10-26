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GeriGündem Emniyet'ten İskenderun paylaşımı! 'Mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek'
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AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 23:58 | Son Güncelleme:

Emniyet'ten İskenderun paylaşımı! 'Mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek'

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Emniyet'ten İskenderun paylaşımı! 'Mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek'
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, vatanı parçalamak, milleti bölmek isteyen hainlere izin verilmediğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.  Paylaşımda Türk bayrağı grafiği ile Hatay ve İskenderun etiketleri de kullanıldı.

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