Emniyetten görüntülü yalanlama

O anlara ilişkin görüntünün de paylaşıldığı açıklamada iddialar yalanlanırken, “ 'Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma A. gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...' Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" ifadeleri paylaşıldı.

“Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...”😱



Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor



Mücadeleye devam pic.twitter.com/vBXaKKqcJZ — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 3, 2021