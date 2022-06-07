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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'bot hesap' açıklaması

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sosyal Medya#Twitter
Emniyet Genel Müdürlüğünden bot hesap açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır.' açıklamasında bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama şu şekilde:

Bilgi manipülasyonu, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanır. Bu içerikler, halkın tutumlarını veya inançlarını etkilemek, bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye, davranmaya ikna etmek veya nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanılabilir. Yanlış bilgi ve propaganda yoluyla yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları ile toplumsal gerilimleri istismar etmek, toplumda var olabilecek kutuplaşmayı artırmak ve kurumlara olan güveni azaltmak hedeflenmektedir.

Günümüzde sosyal ağlar, kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüşmektedir.

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Sosyal medya platformu Twitter’da, Mayıs ayı içerisinde Ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların %23’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür.

Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünden bot hesap açıklaması


Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden Ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edilmiştir.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sosyal Medya#Twitter

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