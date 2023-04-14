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Emine hemşire yaşam savaşını kaybetti

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#Emine Ay#Hemşire#Cinayet
Emine hemşire yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

Karaman'da evlilik teklifini reddettiği için kuzeni Hüseyin Bağrıaçık’ın (28) tabanca ile vurduğu hemşire Emine Ay (26), yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Konya’da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık (28), geçen yıl 24 Ekim’de Karaman’a gidip 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay’a (26) evlilik teklif etti. Emine Ay bu teklifi reddetti. Bağrıaçık, olayın ardından kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla kuzenine ateş etti, daha sonra da namluyu kendi göğsüne doğrultup tetiği çekti. 2 kuzen sağlık ekiplerince, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 saat süren ameliyatta Emine Ay’ın 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Emine Ay, saldırı nedeniyle bir böbreğini de kaybetti.

‘KENDİME YEDİREMEDİM’

Daha önce de kesici aletle omzuna Emine hemşirenin adının baş harfini yazan Hüseyin Bağrıaçık ilk ifadesinde, “Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım” dedi. Tedavisi tamamlanıp taburcu olan Bağrıaçık, 4 Kasım’da tutuklandı. Yaklaşık 6 aydır tedavi gören Emine Ay, dün sabah hayatını kaybetti.

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#Emine Ay#Hemşire#Cinayet

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