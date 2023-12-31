Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

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Emine Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde #2024 yılına merhaba diyoruz.

Herkes için adil bir dünya temennisiyle, barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum.

Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde #2024 yılına merhaba diyoruz.



Herkes için adil bir dünya temennisiyle, barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli… pic.twitter.com/K503XZoWXA — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 31, 2023