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Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Yeni Yıl#Türkiye
Emine Erdoğandan yeni yıl mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 10:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl vesilesiyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde #2024 yılına merhaba diyoruz.

Herkes için adil bir dünya temennisiyle, barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum.

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#Emine Erdoğan#Yeni Yıl#Türkiye

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