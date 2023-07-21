×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'seferberlik ruhunu devam ettirelim' çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler Vakfı#Deprem
Emine Erdoğandan seferberlik ruhunu devam ettirelim çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 12:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında tüm hayırseverleri Şule Yüksel Şenler Vakfı’na destek olmaya davet etti ve "Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim" dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir.

Yüreklerimizde dinmeyen bir sızı olan depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık.

Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim.

Tüm hayırseverlerimizi Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın “Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı”nı destekleriyle bereketlendirmeye davet ediyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler Vakfı#Deprem