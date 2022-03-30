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Emine Erdoğan'dan Özbekistan paylaşımı: Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti

#Emine Erdoğan#Özbekistan#Ziroat Mirziyoyeva
Emine Erdoğandan Özbekistan paylaşımı: Ziroat Mirziyoyevaya teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva’ya ev sahiplikleri için teşekkür etti.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Resmi ziyaretimiz kapsamında bizleri misafir eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve kıymetli eşi Sayın Ziroat Mirziyoyeva’ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.

Taşkent’te Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret ettik. Özbekistan’ın kadim ve derin kültürünün birçok güzel örneğini burada görme ve inceleme fırsatı bulduk.

İçten karşılamaları için Özbek kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Özbekistan#Ziroat Mirziyoyeva

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