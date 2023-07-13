Emine Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı: Geriye güzel anılar kaldı

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı.
Zirve’nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum."
Litvanya #NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 13, 2023
Zirve’nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/xcHvgjXDIu