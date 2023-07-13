Emine Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı: Geriye güzel anılar kaldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı.

Zirve’nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum."

Litvanya #NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı.



Zirve’nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/xcHvgjXDIu