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Emine Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı: Geriye güzel anılar kaldı

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#Emine Erdoğan#NATO Zirvesi#Litvanya
Emine Erdoğandan NATO Zirvesi paylaşımı: Geriye güzel anılar kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 13:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı" dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı.

Zirve’nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum."

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#Emine Erdoğan#NATO Zirvesi#Litvanya

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