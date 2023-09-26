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Emine Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

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#Emine Erdoğan#Mevlit Kandili#Kandil
Emine Erdoğandan Mevlid Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdil:

Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Leyle-i Mevlidi’ni tebrik ediyorum.

Hazreti Peygamberimizin dünyayı teşrifi, insanlığa gönderilen en büyük rahmet ve hidayettir.

Bu kutlu gecenin, O’nun şefaati ve lütfu ile aydınlanmaya, doğruluk ve erdem yolundan ayrılmamaya, sevgi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeye vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Gecemiz mübarek olsun.

 

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#Emine Erdoğan#Mevlit Kandili#Kandil

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