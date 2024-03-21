Emine Erdoğan'dan Gazze'de barış çağrısı: Adil bir dünya diliyorum

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Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftarda buluştu.

Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"DEVLETİMİZİN HAYIRSEVERLİĞİ SINIRLARI AŞTI"

"Birey düzeyindeki gönül zenginliği devlet ve kurumlarına da sirayet ediyor. Bütün dünyanın iyi bildiği bir gerçek var ki devletimizin hayırseverliği, sınırlarımızın çok ötesine uzanmıştır. Bayrağımızın gölgesinde yaşayan her insanın huzur ve refah içerisinde bir hayat sürmesi en öncelikli gayelerimizdendir.

"KORUYUCU AİLE SAYISI 8307 OLDU"

Valiler ve eşleri bulunduğu illerde, devletin gülen yüzü, müşfik eli ve güven veren gölgesini temsil ediyor. 2012’de başlattığımız 'Gönül Elçileri Projesi', bu sorumluluk bilincinin bir neticesidir. Bütün çocukların, her şeyden önce, sevgi ve güven ortamında büyümeye hakkı var. Devlet koruması altındaki çocuklarımızı, koruyucu aileleri ile buluşturmak amacıyla yola çıktık. Evlatlarımıza ilk önce gönlünü, sonra yuvasını açan koruyucu ailelerin sayısını 8 bin 307'ye çıkardık. Projeyi başlattığımız günden bu yana, binlerce çocuğumuzun ve onlara kavuşan ailelerinin sevinçlerine ortak olduk. 10 bine yakın evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor.

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"KÖPRÜYÜ ÇOCUKLARIN KALBİNDEN BAŞLATMALIYIZ"

Farkındalığın artması adına 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü ilan ettik. Vali eşlerine önemli sorumluluklar düşüyor. İllerinizdeki koruma altındaki çocuklarımızın derdine, sevincine, başarısına, hayaline ortak olmalıyız. Kuracağımız gönül köprüsünün ilk ayağını çocuklarımızın kalbinden başlatmalıyız. Açacağımız gönül yolunu, evladını kalbinden doğurup büyütecek koruyucu ailelere ulaştırmalıyız.

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"REHBER KORUYUCU AİLE UYGULMASI"

Koruyucu ailelere eğitim ve rehberlik hizmetleri geliştirildi ve tecrübeli koruyucu ailelerle, yeni gönüllüler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak için Rehber Koruyucu Ailelik Uygulaması başlatıldı. Koruyucu ailelere, çocukların eğitim, beslenme, harçlık gibi yaşam giderleri için maddi destek de sağlanıyor.

"BAŞVURU 123 KAT ARTTI"

Bu sürecin asıl kahramanları, "koruyucu aile olmaya gönüllü vatandaşlardır. Milletimiz üstün gönüllülüğü, geçen sene yaşadığımız asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde de kendisini gösterdi. 669 olan koruyucu aile başvurusu, 123 kat arttı ve rekor bir sayıya yükselerek 328 bin 818'e ulaştı.

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"GÖNÜL AİLELERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Gönül Elçileri Projesi kapsamında, deprem bölgesinde devlet korumasındaki çocuklar için Çocuk Evleri Sitelerinin temel atma törenleri gerçekleştirdik. Bu yolda ayağımıza taş değmeden ilerliyor, buluşturduğumuz çocuk ve aile sayısını günden güne artırıyoruz.

"YÜREĞİMİZİ ISITIYOR"

Sevgi ve güven ortamında yaşanmış bir çocukluk, bir insana, hatta bir millete verebileceğimiz en kıymetli hazinedir, güçlü bir toplumun güvencesidir. Yavrularımıza aile sıcaklığını ve güvenli bir ev ortamını sunan koruyucu ailelerimiz, onların geleceğini inşa etmektedir. Güçlü, sağlıklı ve geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirirken, yaktıkları gönüllülük ateşi hepimizin yüreğini ısıtmaktadır. İnanıyorum ki, açtığınız bu yolda izinizi yeni aileler takip edecektir. Sizlerin rol modelliği ve tecrübeleri ile koruyucu ailelerimizin sayısı her geçen gün daha da artacaktır.

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"DEVLET BABADAN İSTİHDAM DESTEĞİ"

Devletin himayesi ve koruyuculuğu çocukların koruyucu aile yanında ya da reşit olmaları ile bitmiyor, devletin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam imkanları sağlanıyor ve özel sektördeki istihdam imkanlarını da teşvik ediliyor.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA DİLİYORUM"

Koruyucu ailelerimizin yapabileceği en değerli vazife, evlatlarımızın içindeki cevheri işlemeleri ve onları hayat yolculuğunda desteklemeleridir. Gazze başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm çocukların, hak ettikleri gibi güven, huzur ve sevgi içinde büyüyebildikleri, adil bir dünya diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda, Millet Camisi İmam Hatibi Ali Burak Baldöken tarafından Kuran'ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları tarafından Türk Sanat Müziği konseri verildi.

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