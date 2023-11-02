Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Umudumuz bir an önce bölgede barışın tesis edilmesi

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah’ı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duydum.

Ortak inancı paylaştığımız dost ülke Malezya ile aramızdaki güçlü ilişkilerden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık.

Ülkelerimizin zengin geleneksel mirasına dair bilgi alışverişinde bulunarak, mutfak kültürümüze, dokuma sanatımıza ve tarihimize dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Kraliçe Iskandariah ile karşılıklı olarak Gazze’de yaşanan drama dair acımızı ve üzüntümüzü dile getirdik. Masum Filistin halkı için birlikte neler yapılabileceğini ele aldık.

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Umudumuz bir an önce bölgede barışın tesis edilmesi yönünde.

31 Ekim Dünya Şehirler Günü davetimize icabet eden Kraliçe'ye teşekkür ediyorum.