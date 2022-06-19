Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.

Günün vesilesiyle, baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklarımıza, babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum.