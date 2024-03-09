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Emine Erdoğan’dan 8 Mart mesajı: Adil bir dünyanın temeli kadın

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#Emine Erdoğan#Dünya Kadınlar Günü#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Emine Erdoğan’dan 8 Mart mesajı: Adil bir dünyanın temeli kadın
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum” dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, kendisinin de katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen ‘Tarımda Kadın Emeği Zirvesi’ne ilişkin görüntülere de yer verdi.  

 

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#Emine Erdoğan#Dünya Kadınlar Günü#CUMHURBAŞKANI Erdoğan

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