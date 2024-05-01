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Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı

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#Emine Erdoğan#1 Mayıs#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
Emine Erdoğandan 1 Mayıs paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 10:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.

Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum.

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#Emine Erdoğan#1 Mayıs#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü

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