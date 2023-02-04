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Emine Erdoğan’a apiterapi ödülü

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#Emine Erdoğan#Apiterapi#Ödül
Emine Erdoğan’a apiterapi ödülü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Emine Erdoğan, Dünya Apiterapi Federasyonu tarafından verilen ‘Dr. Beck Apiterapi Ödülü’ne layık görüldü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dr. Beck Apiterapi Ödülü’nü sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapi, doğanın şifalı elidir. Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemleri, modern tıbbın bir tamamlayıcısıdır. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum.” 

Emine Erdoğan’a apiterapi ödülü

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APİTERAPİ NEDİR

 

Alternatif ya da tamamlayıcı tedavi olan Apiterapi bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri dahil olmak üzere arı kovanı ürünlerinin kullanımını kapsıyor. Birçok hastalığın tedavisiyle hem kronik hem de akut yaralanmalardan kaynaklanan ağrıyı hafifletmek için yardımcı bir yöntem olarak kullanılıyor.

 

 

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#Emine Erdoğan#Apiterapi#Ödül

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