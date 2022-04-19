Emine Erdoğan Ukraynalı çocuklarla buluştu

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Emine Erdoğan, minik konuklarına pamuk şeker hazırladı, çeşitli ikramlarda bulundu. Misafir çocukların seslendirdiği Çanakkale türküsünü de dinleyen Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Yıllardır Suriye’den yükselen acı feryatlar, şimdi Ukrayna’dan dünyaya yayılıyor. Filistin’de bu yüzyılın en büyük yarası olarak hâlâ kan akıyor. Kadınların yerlerde sürüklendiği görüntüleri hazmedemiyoruz. Filistinli çocukların bileklerine kelepçe takılıyor, Filistinli çocuklar tutuklanıyor. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegâne çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var. Her şeyden önemlisi, çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, geleceğe dair kaygı duymadıkları bir barış ortamına ihtiyacımız var. Allah’ın birbirimize kenetlenmemizi istediği bu kutlu ayda, gerçek anlamda bunu gerçekleştirebilmeyi tüm insanlık adına diliyorum.”



