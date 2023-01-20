Emine Erdoğan TURANDOT’u izledi... Beştepe’nin ilk operası

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin unutulmaz eserleri arasında yer alan “Turandot” operasını izledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce sahnelenen operayı Erdoğan’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eşi Hümeyra Şahin Oktay da izledi. Opera gösterisi sonrası sahnenin arka kısmına geçen Emine Erdoğan, sanatçıları kutladı. Sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile sohbet etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

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ÇİN PRENSESİ’NİN HİKÂYESİ

Puccini’nin tamamlayamadan vefat ettiği Opera, Uzak Doğu kültürünün görkemli izlerini taşıyor. Efsane çağlarında Çin imparatorunun kızı prenses Turandot’un, büyükannesinin yaşadıklarının öcünü almak üzere erkeklerden intikam almasını konu ediniyor. Farsi olan “Turandot”, Türkçe’de “Turan’ın kızı” anlamını taşıyor.