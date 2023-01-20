Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan TURANDOT’u izledi... Beştepe’nin ilk operası

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#TURANDOT#Opera
Emine Erdoğan TURANDOT’u izledi... Beştepe’nin ilk operası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

Emine Erdoğan, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen ilk opera olma özelliğini taşıyan ‘Turandot’u izleyip sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin unutulmaz eserleri arasında yer alan “Turandot” operasını izledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce sahnelenen operayı Erdoğan’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eşi Hümeyra Şahin Oktay da izledi. Opera gösterisi sonrası sahnenin arka kısmına geçen Emine Erdoğan, sanatçıları kutladı. Sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile sohbet etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan TURANDOT’u izledi... Beştepe’nin ilk operası

Haberin Devamı

ÇİN PRENSESİ’NİN HİKÂYESİ

Puccini’nin tamamlayamadan vefat ettiği Opera, Uzak Doğu kültürünün görkemli izlerini taşıyor. Efsane çağlarında Çin imparatorunun kızı prenses Turandot’un, büyükannesinin yaşadıklarının öcünü almak üzere erkeklerden intikam almasını konu ediniyor. Farsi olan “Turandot”, Türkçe’de “Turan’ın kızı” anlamını taşıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#TURANDOT#Opera

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF