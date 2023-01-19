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Emine Erdoğan 'Turandot' operasını izledi

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#Emine Erdoğan#Beştepe#Millet Kongre Ve Kültür Merkezi
Emine Erdoğan Turandot operasını izledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Turandot" operasını izledi.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen ilk opera olma özelliğini taşıyan "Turandot", İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz eserleri arasında yer alıyor. Puccini'nin tamamlayamadan vefat ettiği, dünyaca ünlü üç perdelik opera Uzak Doğu kültürünün görkemli izlerini taşıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın, Çin Prensesi Turandot'a aşkı öğreten Calaf'ı seslendirdiği eserde, Turandot'a Feryal Türkoğlu ses verdi. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin dekorunu Özgür Usta, kostümlerini ise Savaş Camgöz tasarladı.

Emine Erdoğan Turandot operasını izledi

Orkestrayı Andrea Solinas'ın yönettiği temsilin başlıca rollerini Kemal Okan Başel, Yiğitcan Tatlıoğlu, Tuğba Mankal, Çetin Kıranbay, İbrahim Halil Turgut, Veysel Barış Yanç, Emre Uluocak ve Serkan Sarıkaya paylaştı.

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Emine Erdoğan Turandot operasını izledi

Eseri, Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay izledi.

Emine Erdoğan Turandot operasını izledi

Opera gösterisi sonrası sahnenin arka kısmına geçen Emine Erdoğan, sanatçıları kutladı. Sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, Murat Karahan ile sohbet etti. Yoğun ilgi gösterilen programda Emine Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan Turandot operasını izledi

İlk olarak Puccini'nin ölümünden bir yıl sonra seyirciyle buluşan "Turandot", İtalyan opera sanatının en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Farsi bir sözcük olan "Turandot", Türkçede "Turan'ın kızı", Orta Asya'da ise "Turan'ın prensesi" anlamını taşıyor.

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Emine Erdoğan Turandot operasını izledi

Opera, efsane çağlarında Çin imparatorunun kızı prenses Turandot'un, büyükannesinin yaşadıklarının öcünü almak üzere erkeklerden intikam almasını konu ediniyor.

Emine Erdoğan Turandot operasını izledi

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#Emine Erdoğan#Beştepe#Millet Kongre Ve Kültür Merkezi

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