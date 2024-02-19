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Emine Erdoğan: Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum

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#Emine Erdoğan#Azerbaycan#Ankara
Emine Erdoğan: Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın İlham Aliyev’i ve kıymetli eşi Mehriban Aliyeva’yı yürekten kutluyor, başarılı bir görev süreci diliyorum. Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile bir araya geldik.

Mehriban Aliyeva Hanımefendi’ye Karabağ Zaferiyle birlikte 30 yılın ardından seçimin tüm Azerbaycan topraklarında yüksek bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim.

Bu sene Azerbaycan’ın ev sahipliğini üstlendiği COP29’a dair birlikte yürütebileceğimiz çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunduk.

Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın İlham Aliyev’i ve kıymetli eşi Mehriban Aliyeva’yı yürekten kutluyor, başarılı bir görev süreci diliyorum.

Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Azerbaycan#Ankara

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