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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Beştepe'de kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#İlham Aliyev#Azerbaycan#Recep Tayyip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'i Beştepe'de törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyevi Beştepede kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. 

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

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Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

SEÇİMİN ARDINDAN İLK ZİYARET ANKARA'YA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminde yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyevi Beştepede kabul etti

Aliyev'in, Ankara'daki ilk ziyaret yeri Anıtkabir oldu. Aliyev'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. Beraberindeki heyetle birlikle Aslanlı Yol'dan yürüyen Aliyev, üzerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyevi Beştepede kabul etti

 

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#İlham Aliyev#Azerbaycan#Recep Tayyip Erdoğan

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