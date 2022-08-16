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Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi#Malezya
Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 22:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Kraliçe Iskandariah'ı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırladı.

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Emine Erdoğan'ın, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı ve Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kraliçe Iskandariah'a Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve arşivimizdeki nadide eserleri tanıtma fırsatı buldum.

Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Kraliçe Iskandariah'ın tariflerini kendi yazdığı ülkesinin yöresel yemeklerinden oluşan gastronomi kitabını kütüphanemizin Malezya bölümüne dahil ettik. Türk el sanatlarına ve kültürümüze ilgisine vâkıf olduğum Kraliçe'ye Türkiye Dokuma Atlası projemizi anlattım.

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Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Kültür ve sanat başta olmak üzere ülkemizin zenginliklerini paylaştığımız değerli ziyaretleri için Kral Sultan Abdullah Şah'a ve Kraliçe Iskandariah'a teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum."

 

 

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi#Malezya

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