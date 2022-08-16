Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı ve Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kraliçe Iskandariah'a Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve arşivimizdeki nadide eserleri tanıtma fırsatı buldum.

Kraliçe Iskandariah'ın tariflerini kendi yazdığı ülkesinin yöresel yemeklerinden oluşan gastronomi kitabını kütüphanemizin Malezya bölümüne dahil ettik. Türk el sanatlarına ve kültürümüze ilgisine vâkıf olduğum Kraliçe'ye Türkiye Dokuma Atlası projemizi anlattım.

Haberin Devamı

Kültür ve sanat başta olmak üzere ülkemizin zenginliklerini paylaştığımız değerli ziyaretleri için Kral Sultan Abdullah Şah'a ve Kraliçe Iskandariah'a teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum."