Emine Erdoğan: Koruyucu Aile sayımızın artmasını diliyorum

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Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan çocuklara Devlet Konukevi Huber Yerleşkesi'nde iftar daveti verdi. Çocukları kapıda karşılayan Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti. İftar öncesinde Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la geleneksel ramazan eğlencesi Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Erdoğan ve Yanık, programda 5 ila 15 yaş arasındaki yaklaşık 30 çocukla iftar yaptı. Çocuklardan biri, iftar sırasında Emine Erdoğan'ın yanına gelip yazdığı mektubu ve minik bir oyuncağı verdi.

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Bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmasını isteyen çocuk, "Lütfen bunu Cumhurbaşkanımıza okutun, hediyemi de verin, benden selam söyleyin." dedi. Emine Erdoğan da mektubunu ve selamını bizzat ileteceğine dair söz verdi. İftarın ardından alana kurulan stantlarda çocuklara ramazan şerbeti, patlamış mısır, pamuk şekeri ve elma şekeri ikram edildi. Çocuklar için en büyük sürpriz ise oyuncak ramazan davulu oldu. Davula tokmakla vurarak içine gizlenen şeker ve oyuncakları çıkaran çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Programın sonunda okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediyelerini alan çocuklar, Emine Erdoğan'a, sarılarak veda etti.

"YANKILANAN NEŞELİ GÜLÜŞLERİ, EN BÜYÜK HAZİNEMİZ"

Emine Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldiği programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, çocukluğun hayat defterinin, her şeyin sevgi ile yazılabileceği ilk sayfası olduğunu belirterek, mutlu, umutlu ve güven dolu cümlelerle yazılmış bir çocukluğun her çocuğun hakkı olduğunu vurguladı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Birlikte Hacivat ile Karagöz gölge oyununu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz. Bu vesileyle, yüreklerini devlet himayesindeki çocuklarımıza sonsuz sevgi ile açan bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle, insanlığın emaneti olan melek çocuklarımızı, kanatları altına alan koruyucu Aile sayımızın artmasını diliyorum. Tüm çocuklarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Her birinin mesajını Başkan dedelerine mutlulukla ulaştıracağım."