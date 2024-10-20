Emine Erdoğan: Kadınlar daha adil dünyanın anahtarı

Haberin Devamı

Erdoğan konuşmasında, kadınların gelecek nesilleri yetiştiren, toplumsal değerlerin kalesi, aile kurumunun temel unsuru, sosyal kalkınmanın da lokomotif gücü olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Kadınların sağlığı, güvenliği, eğitimi, ekonomik güçlenmeleri ve genel yaşam kalitesini artırmak devletlerin en öncelikli sosyal politika başlıklarından birisi. Bu düşünceyle, son 20 yılda Türkiye’de reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Empati kurma, duyguları anlama ve yönetme becerisi yüksek kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi daha adil ve yaşanabilir bir dünyanın anahtarıdır. Elimizdeki dünya, insanlığın değerleriyle birlikte parça parça dağılırken kadın duyarlılığına, sezgisine ve şefkatine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.”

Haberin Devamı

Zirvede Farkındalık Ödülleri’ne layık görülen yazar Alev Alatlı, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve BAYKAR Yönetim Kurulu Üyesi, finans yöneticisi Canan Bayraktar için plaket töreni de düzenlendi.