×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Kadınlar daha adil dünyanın anahtarı

Güncelleme Tarihi:

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#MÜSİAD
Emine Erdoğan: Kadınlar daha adil dünyanın anahtarı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın’ın ev sahipliğindeki “Uluslararası Farkındalık Zirvesi”ne katıldı.

Haberin Devamı

Erdoğan konuşmasında, kadınların gelecek nesilleri yetiştiren, toplumsal değerlerin kalesi, aile kurumunun temel unsuru, sosyal kalkınmanın da lokomotif gücü olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Kadınların sağlığı, güvenliği, eğitimi, ekonomik güçlenmeleri ve genel yaşam kalitesini artırmak devletlerin en öncelikli sosyal politika başlıklarından birisi. Bu düşünceyle, son 20 yılda Türkiye’de reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Empati kurma, duyguları anlama ve yönetme becerisi yüksek kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi daha adil ve yaşanabilir bir dünyanın anahtarıdır. Elimizdeki dünya, insanlığın değerleriyle birlikte parça parça dağılırken kadın duyarlılığına, sezgisine ve şefkatine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.”

Haberin Devamı

Zirvede Farkındalık Ödülleri’ne layık görülen yazar Alev Alatlı, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve BAYKAR Yönetim Kurulu Üyesi, finans yöneticisi Canan Bayraktar için plaket töreni de düzenlendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#MÜSİAD

BAKMADAN GEÇME!