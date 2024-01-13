×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: İlim kılıçtan daha keskin

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Rami Kütüphanesi’#Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi
Emine Erdoğan: İlim kılıçtan daha keskin
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 07:00

22 valide sultanın kütüphanelerindeki elyazması eserlerin dijital kopyalarından oluşan Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi’nin Rami Kütüphanesi’nde açılışını yapan Emine Erdoğan, “Bizim anlayışımızda ilim altından daha kıymetli, kılıçtan daha keskindir” dedi.

Haberin Devamı

Aralarında Nurbânû Sultan, Turhan Sultan, Bezmiâlem ve Pertevniyal Vâlide Sultan’ın da yer aldığı 22 valide sultanın kütüphanelerinde yer alan, dönemin ünlü bilim insanları tarafından yazılmış eserlerin dijital kopyaları, Rami Kütüphanesi’nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Valide sultanların aradan geçen asırlara rağmen vakıflarıyla halka hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Emine Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

Emine Erdoğan: İlim kılıçtan daha keskin

VALİDE SULTANLAR SAYESİNDE

“İslami ilimlerden felsefeye, tasavvuftan tarih ve coğrafyaya, optik, matematik ve tıbba dek, her sayfası mücevher değerinde sayısız yazma eser ‘Valide Sultanlar’ sayesinde günümüze ulaşıyor. Aslı müzelerde sergilenen, dijital kopyaları okurla buluşan elyazmaları, yalnız ilim dünyası için değil, aynı zamanda sanat dünyası için de büyük değer taşıyor. Tezhiple, minyatür, mimari ve doğa betimlemeleriyle bezenen eserler sayesinde, Osmanlı’nın hat, cilt ve süsleme sanatlarındaki tekamülünün izleri sürülebiliyor. Dünyanın çoğu yerinde kitaba, yalnızca ayrıcalıklı insanların erişebildiği bir çağda, medrese kütüphanelerinin belirli günlerde halka açılması ise, zamanının çok ötesinde bir anlayış.

Haberin Devamı

DOĞULULARA ÖZGÜ MÜSLÜMAN NEZAKETİ

Yabancı seyyahlar halka açık kütüphanelerden çok etkilenmiş ve görevlilerin ilgisini, ‘Doğululara özgü lütufkâr bir Müslüman nezaketi” ifadeleriyle kaleme almışlar. Elbette, tüm bu çabanın ardındaki motivasyon, dinimizin bize emrettiği sadaka ve zekât ibadetidir. Bu çabalar neticesinde; bir Mimar Sinan, bir Sedefkâr Mehmet Ağa, bir Davud Ağa gibi sanatkârlar yetişiyor ve bugünün bilim dünyasına dahi ışık tutacak ölümsüz eserler bırakabiliyor. Yaşadıkları dönemde medeniyetimize kıymetli katkılarda bulunan, eserleriyle asırlar sonrasına dahi ilim köprüleri kuran valide sultanları rahmetle anıyorum.”

Haberin Devamı

500 YILLIK ELYAZMASI KURAN

Program sonrası sergiyi gezen Emine Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah’ın Sultan II. Bayezid’in tilaveti için özel olarak yazdığı Mushaf-ı Şerif’in tıpkı basımı hediye edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Rami Kütüphanesi’#Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi

BAKMADAN GEÇME!