Emine Erdoğan: İlim kılıçtan daha keskin

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Aralarında Nurbânû Sultan, Turhan Sultan, Bezmiâlem ve Pertevniyal Vâlide Sultan’ın da yer aldığı 22 valide sultanın kütüphanelerinde yer alan, dönemin ünlü bilim insanları tarafından yazılmış eserlerin dijital kopyaları, Rami Kütüphanesi’nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Valide sultanların aradan geçen asırlara rağmen vakıflarıyla halka hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Emine Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

VALİDE SULTANLAR SAYESİNDE

“İslami ilimlerden felsefeye, tasavvuftan tarih ve coğrafyaya, optik, matematik ve tıbba dek, her sayfası mücevher değerinde sayısız yazma eser ‘Valide Sultanlar’ sayesinde günümüze ulaşıyor. Aslı müzelerde sergilenen, dijital kopyaları okurla buluşan elyazmaları, yalnız ilim dünyası için değil, aynı zamanda sanat dünyası için de büyük değer taşıyor. Tezhiple, minyatür, mimari ve doğa betimlemeleriyle bezenen eserler sayesinde, Osmanlı’nın hat, cilt ve süsleme sanatlarındaki tekamülünün izleri sürülebiliyor. Dünyanın çoğu yerinde kitaba, yalnızca ayrıcalıklı insanların erişebildiği bir çağda, medrese kütüphanelerinin belirli günlerde halka açılması ise, zamanının çok ötesinde bir anlayış.

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DOĞULULARA ÖZGÜ MÜSLÜMAN NEZAKETİ

Yabancı seyyahlar halka açık kütüphanelerden çok etkilenmiş ve görevlilerin ilgisini, ‘Doğululara özgü lütufkâr bir Müslüman nezaketi” ifadeleriyle kaleme almışlar. Elbette, tüm bu çabanın ardındaki motivasyon, dinimizin bize emrettiği sadaka ve zekât ibadetidir. Bu çabalar neticesinde; bir Mimar Sinan, bir Sedefkâr Mehmet Ağa, bir Davud Ağa gibi sanatkârlar yetişiyor ve bugünün bilim dünyasına dahi ışık tutacak ölümsüz eserler bırakabiliyor. Yaşadıkları dönemde medeniyetimize kıymetli katkılarda bulunan, eserleriyle asırlar sonrasına dahi ilim köprüleri kuran valide sultanları rahmetle anıyorum.”

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500 YILLIK ELYAZMASI KURAN

Program sonrası sergiyi gezen Emine Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah’ın Sultan II. Bayezid’in tilaveti için özel olarak yazdığı Mushaf-ı Şerif’in tıpkı basımı hediye edildi.