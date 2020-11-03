Emine Erdoğan: Hepimizi ağlattın

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"