Emine Erdoğan: Gelecek TEKNOFEST kuşağının elinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'e dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genç bilim insanlarının önüne fırsat kapıları açan, ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST2023 coşkusuna Ankara’da ortak olduk.Kalbi ülke sevgisiyle atan teknoloji tutkunu gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı için umudumuzu daha da yükseklere taşıyor. Bilgi, beceri ve üretkenlikleriyle yarına dair inancımızı güçlendiren, yarışmalarda alınteri döken tüm genç mucitlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gelecek TEKNOFEST kuşağının elinde!"