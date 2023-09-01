Emine Erdoğan: Gelecek TEKNOFEST kuşağının elinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'e dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Genç bilim insanlarının önüne fırsat kapıları açan, ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST2023 coşkusuna Ankara’da ortak olduk.Kalbi ülke sevgisiyle atan teknoloji tutkunu gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı için umudumuzu daha da yükseklere taşıyor. Bilgi, beceri ve üretkenlikleriyle yarına dair inancımızı güçlendiren, yarışmalarda alınteri döken tüm genç mucitlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gelecek TEKNOFEST kuşağının elinde!"
Genç bilim insanlarının önüne fırsat kapıları açan, ayakları yere basmayan festival #TEKNOFEST2023 coşkusuna Ankara’da ortak olduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 1, 2023
Kalbi ülke sevgisiyle atan teknoloji tutkunu gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı için umudumuzu daha da yükseklere taşıyor.
Bilgi, beceri ve… pic.twitter.com/upEqUp5cF5