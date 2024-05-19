Emine Erdoğan ebe ve hemşirelerle buluştu: Şiddeti değil hürmeti hak ediyorlar

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programa katıldı. Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programda Emine Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 81 ilden davet edilen hemşire ve ebeler de hazır bulundu.

HASTALARIN CAN YOLDAŞI

Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen Erdoğan programda yaptığı konuşmada Farsça’dan Türkçe’ye geçen hemşire kelimesinin “kardeş” anlamına geldiğini belirterek, hemşirelerin hastaların can yoldaşı olduğunu ifade etti. Tarihimizdeki kahraman hemşirelere değinen Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın önemli adımlar attığını belirterek şunları söyledi:

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“Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenlemek ve sorunlarını çözmek için hayata geçirilen Beyaz Reform süreci atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Diğer yandan insanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımızı hedef alan, şiddet eylemlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyorum.”

AİLE FOTOĞRAFI

Emine Erdoğan, 81 ilden gelen ebe ve hemşirelerle aile fotoğrafı çektirdi.