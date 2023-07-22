Emine Erdoğan: Devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı' etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yer aldı.

Etkinlik Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

'DEVLETİMİZ, AFETLERİN BAŞLADIĞI İLK ANDAN İTİBAREN, TÜM KURUMLARIYLA VARLIĞINI HİSSETTİRDİ'

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Emine Erdoğan, "Kalplerimiz haftalarca; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Malatya'da attı. Pek çok ülke toprağından daha geniş coğrafyaya yayılan, ender görülen şiddette, dahası üst üste gelen depremler ve seller ile sınandık. Buna rağmen devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren, tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren; gıda, kıyafet, elektronik cihaz, çadır, konteyner sevkiyatı ve arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bütün kurumlarımız; İş makineleri, gemiler, tırlar, helikopterler ve uçaklar, insansız hava araçlarıyla, seferber oldular" dedi. Tarih boyu vakıfların önemli görevler üstlendiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Bugün bizleri buluşturan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Hayır Çarşısı etkinliği vesilesiyle, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmek isterim. Gönüllülerimiz, bütün deneyimleriyle, devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Sıcak yemek dağıtımından, çadır kentlere varıncaya dek, günlük ihtiyaçların karşılanması için, yoğun emek sarf ettiler. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için hazırlanan hijyen kitlerinden 'Harika İşler Çantası'na ve ana okullarına varıncaya dek, akla gelebilecek her ihtiyaç düşünüldü" diye konuştu.

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"ONURSAL BAŞKANI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Emine Erdoğan, "Öncelikle, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri tarafından yürütülen, meslek edindirme ve beceri geliştirme amaçlı kursları çok önemsiyorum. Söz konusu kurslarda, özellikle kadınlarımız için, yeni gelir kapıları açılıyor. Ayrıca, maharetli insanımız, bir yandan üretirken diğer yandan sosyalleşmiş oluyor. Bugün birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz Hayır Çarşısı'nda; bölgede faaliyet gösteren merkezlerin yanı sıra, vakfın tasarım ve dikiş atölyelerinde üretilen ürünler de bulunuyor. Ayrıca, on bir ilimizin el sanatları ve gastronomik zenginlikleri de sergileniyor. El emeğinin eşsiz ürünlerinin, değerini takdir edecek alıcılarla buluşturulması görevini, onursal başkanı olmaktan mutluluk duyduğum, Şule Yüksel Şenler Vakfı üstlendi. Bakanlıklarımızın ve yerel yönetimlerimizin, desteğiyle oluşan çarşıyı ziyaret eden konuklarımızdan dileyenler, bu anlamlı günün hatırasını, hayatına katabilecek. İsteyenler de, ürünü yeniden depremzedelere armağan edebilecektir. Böylelikle, çok yönlü bir destek gerçekleştirilecek, gelirler, ürünlerin, imal edildiği şehirlerimize dağıtılacaktır" dedi.

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"11 İLDE 50 BİN KURS AÇILDI, 650 BİN KURSİYER EĞİTİM GÖRDÜ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitim çağı dışında ki bireylere hitap eden birimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi hayat boyu öğrenme genel müdürlüğümüz ve onun bünyesinde ki başta halk eğitim merkezleri olmak üzere olgunlaşmalar ve diğer mesleki eğitimler veren birimlerimiz bulunuyor. Sürekli bu anlamda katkı veren, çaba sarf eden bir mekanizma, canlı ve işlek bir mekanizma söz konusu. Bugün bu hayır çarşısında ürünlerini hep birlikte sergileyecekleri 11 ilde toplam 50 bine yakın kurs açılmış durumda. Ve bu 50 bin kursta 650 binin üzerinde kursiyerimiz bizden kurs aldı, sertifika aldı ve ürünler ürettiler. Bugün bu arkadaşlarımızın ürünlerini hep birlikte göreceğiz" dedi.