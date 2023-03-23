Emine Erdoğan depremzede aile ile iftar yaptı! Mete Gazoz sürprizi

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Emine Erdoğan, Ankara'ya bulunan depremzede Gönen ailesine iftar konuğu oldu. Emine Erdoğan'a milli okçu Mete Gazoz da eşlik etti.

Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz.