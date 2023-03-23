Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan depremzede aile ile iftar yaptı! Mete Gazoz sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Mete Gazoz#Epremzede Gönen Ailesi
Emine Erdoğan depremzede aile ile iftar yaptı Mete Gazoz sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 22:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da depremzede Gönen ailesine iftarda konuk oldu. Erdoğan'a milli okçu Mete Gazoz da eşlik etti.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Ankara'ya bulunan depremzede Gönen ailesine iftar konuğu oldu. Emine Erdoğan'a milli okçu Mete Gazoz da eşlik etti.

Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz.

Gözden KaçmasınEmine Erdoğan, BMde Sıfır Atık oturumuna katılacakEmine Erdoğan, BM'de 'Sıfır Atık' oturumuna katılacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Mete Gazoz#Epremzede Gönen Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov