Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Darülaceze’de çocuk yuvasını ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Darülaceze#Çocuk Yuvası
Emine Erdoğan, Darülaceze’de çocuk yuvasını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 22:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze’de çocuk yuvasını ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze’de aralarında depremzede bebeklerinin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Darülaceze’de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum.

Emine Erdoğan, Darülaceze’de çocuk yuvasını ziyaret etti

Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır.

Emine Erdoğan, Darülaceze’de çocuk yuvasını ziyaret etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Darülaceze#Çocuk Yuvası

BAKMADAN GEÇME!

Efsanenin doğuşu beyaz perdede Her şey 1984te peçeteye çizilen bir desenle başladı... Michael dünyayı değiştirdi

Efsanenin doğuşu beyaz perdede! Her şey 1984'te peçeteye çizilen bir desenle başladı... 'Michael dünyayı değiştirdi'

#Air
Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi Ölümünün 50nci yıldönümünde Hangisi gerçek Picasso tartışmaları gündemde

Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi? Ölümünün 50'nci yıldönümünde 'Hangisi gerçek Picasso?' tartışmaları gündemde

#Pablo Picasso
EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık