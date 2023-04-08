Emine Erdoğan, Darülaceze’de çocuk yuvasını ziyaret etti

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze’de aralarında depremzede bebeklerinin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Darülaceze’de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum.

Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır.