Emine Erdoğan: Endonezya'nın 6 Şubat'ta uzattığı yardım elini unutmayacağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Eylül ayında görev süresi dolacak olan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve eşi Sinta Agathia ile Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo ve eşi Teuta Robo'yu kabul etti. Daha önce Endonezya Başkonsolosu ve eşi tarafından hediye edilen geleneksel kıyafeti giyen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi için gösterdiği çaba dolayısıyla İkbal'e teşekkür etti, bundan sonraki görevleri için başarı dileğinde bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Endonezya'dan gelen yardımları ve arama-kurtarma ekiplerini koordine etmek için Gaziantep ve Hatay'a giden ve 1 ay kadar sahada bulunan, eşi ve kızı da gönüllü faaliyetlerine katılan Büyükelçi İkbal'e şükranlarını sundu. İkbal de Türkiye'nin her zor dönemde Endonezya'nın yanında olduğunu, bu yardımın Türkiye'nin iyiliklerinin bir karşılığı olduğunu söyledi. İki ülkenin zor günlerde birbirine destek verdiği ifade edilen görüşmede, 2018'de Endonezya'da gerçekleşen depremde Türkiye'nin yardıma gelen ilk ülkelerden olduğu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ilk ziyaret eden yabancı devlet adamı olduğu dile getirildi. İkbal, Emine Erdoğan'ın sıfır atık ve çocuklar konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini, ülkesine döndüğünde de ortak çalışmaları sürdürmek istediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal ve kıymetli eşi Sinta Agathia Iqbal’i ağırlamaktan memnun oldum.



Zor günlerde birbirinin yanında olan iki ülke olarak, Endonezya’nın 6 Şubat depremlerinde uzattığı yardım elini unutmayacağız. Bu zorlu süreçte eşi ve kızı ile birlikte… pic.twitter.com/FDPJ3TJIwr — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 23, 2023

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo ve eşi Teuta Robo'yu da kabul eden Erdoğan, dost ülke Arnavutluk ile olan ilişkilerin, her alanda genişleyerek artması temennisinde bulundu. Büyükelçi Robo da Erdoğan'ın çalışmalarını Başbakanlık döneminden bu yana yakından takip ettiğini, Erdoğan'ın 2008'de Başbakan eşi olarak Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyareti hatırladığını söyledi. Büyükelçi Robo'nun eşi Teuta Robo ise Erdoğan'ın Türkiye'de kadın ve kız çocukları konusundaki çalışmaları başta olmak üzere, sıfır atık çalışmalarını ve Afrika'ya yönelik özel projelerini takip ettiğini dile getirdi. Emine Erdoğan'ın çalışmalarının Türkiye'deki yabancı büyükelçi eşlerine ilham olduğunu aktaran Robo, Türkiye'deki büyükelçi eşlerinin Erdoğan'ı örnek alarak ilgi alanlarında etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Robo, Erdoğan'ın "Türk Mutfağı" kitabından faydalandığını ve çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı