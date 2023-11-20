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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

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#Emine Erdoğan#İsrail#Gazze
Emine Erdoğandan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu ve "Gazze’de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken, bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle “ateşkes şimdi” diye haykıralım!" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

0, 1, 3, 5, 6, 8, 9…

Bu rakamlar, sadece bir rakam değil.

7 Ekim’den bugüne İsrail’in bombaladığı Gazze’de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları.

Kardeşlerini “korkmayın, birazdan öleceğiz” sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık.

Bu utanç, bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır.

Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü”.

Gazze’de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken, bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle “ateşkes şimdi” diye haykıralım!

Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle…

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#Emine Erdoğan#İsrail#Gazze

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