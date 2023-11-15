'Filistin İçin Tek Yürek' Zirvesi... Emine Erdoğan: Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değildir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenleniyor.

Emine Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu narsizme insanlığın yenik düşürülmesini reddediyorum. Hiçbir meşru siyasi anlayış zulmü kapsamaz. İnançların yaşanmasını engelleyenleri tarih gösteriyor. Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz. Filistin'deki haksız işgal sona ermelidir.

Kendisinden olmayanları değersizleştiren karanlığa teslim olmayacağız. Masumu, kadını ve çocuğu geldiği yere göre değerlendiren zihniyetin karşısında duracağız. Bu savaş değil, bu iyinin güzelin batıl ile kavgası. Gazze’de kitlesel bir kıyım sürerken sesi olmaya davet ediyorum.

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Ateşkes ilan edilene kadar biz de elimizdeki araçlarla nöbet tutalım. Bir araya gelince çok daha güçlü sesimiz var. Gelin Filistin’de barış için inisiyatif haline getirelim.

Tam bağımsız Bir Filistin ile iki devletli çözümü sağlayalım. Gazze çocuklarını aydınlık bir gelecek sağlayabilecek şekilde yeniden inşa edilmelidir. BM ve İslam İşbirliği Teşkilatları gibi kuruluşlar tarafından İsrail'in yıktığı binaların yeniden inşa edilmesi için bir fon kurulmalıdır. Kalıcı barış için çaba göstermeliyiz. Bu karanlık resmin karşısında bir Filistin hayalimiz var. Babaların korkusuzca çocukları ile buluştuğu bir Filistin.