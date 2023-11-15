Lider eşlerinden Gazze için İstanbul buluşması

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İsrail’in, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve kadınların da yer aldığı 11 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın inisiyatifiyle Katar, Malezya, Özbekistan ve Senegal’in de aralarında bulunduğu lider eşlerinin İstanbul’da bir araya gelmesi ve buradan Gazzeli masumlar için dünyaya mesaj verilmesi kararlaştırıldı.

‘ÜZÜNTÜMÜZ ORTAK’

Gazze’deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu her mecrada dile getiren Emine Erdoğan, bu kez de dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’daki toplantıya ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan’ın toplantıda yapacağı açılış konuşmasının ardından her katılımcı lider eşinin de Gazze’ye yönelik saldırıların bir an önce durması için konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Emine Erdoğan dün katılımcılardan Senegal Devlet Başkanı’nın eşi Marieme Faye Sall ile İstanbul’da bir araya geldi.

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Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, “Gazze’de yaşanan trajedi için üzüntümüz ve endişemiz ortak” mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan

GAZZE YANIYOR DÜNYA İZLİYOR

Gazzeliler, Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim saldırısından bu yana bombardıman altında. İsrail ateşinde 11 bini aşkın Gazzeli sivil hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARIN BÜYÜK ACISI

Gazze’de sivil ölümlerine her gün yenileri eklenirken çocuklar bir yandan bombaların altında hayatta kalmaya çalışıyor bir yandan ölen yakınlarının acısıyla yıkılıyor.

2009’DA DA ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009’da İstanbul’da “Filistin’de Barış İçin Kadınlar Toplantısı”na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti. Toplantıda Emine Erdoğan “Gazze’ye Destek İçin İstanbul Çağrısı” metnini kürsüden okumuş ve metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.