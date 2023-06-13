Emine Erdoğan'dan İçerişehir’e ziyaret: Hayranlık duymamak elde değil

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Azerbaycan Devlet Başkanı’nın eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile Bakü’nün tarihi çekirdeği İçerişehir’i ziyaret ettik.

En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor.

TİKA’nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi’ne Akan Destek Merkezi’ni (ABAD) inceleyerek, yetkililerden bilgi aldım.

Proje ile Azerbaycan’da geleneksel el sanatları yaşatılıyor, dünyaya tanıtılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil. Hem ülkenin hem de Türk kültürünün markalaşması adına bu projeyi hayata geçiren herkesi gönülden tebrik ediyorum.