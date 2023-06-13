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Emine Erdoğan'dan İçerişehir’e ziyaret: Hayranlık duymamak elde değil

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#Emine Erdoğan#Azerbaycan#Mehriban Aliyeva
Emine Erdoğandan İçerişehir’e ziyaret: Hayranlık duymamak elde değil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 14:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva ile Bakü’nün tarihi çekirdeği İçerişehir’i ziyaret etti. Azerbaycan'daki geleneksel el sanatlarını inceleyen Emine Erdoğan, sosyal medyadaki paylaşımında "Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil." ifadelerini kullandı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Azerbaycan Devlet Başkanı’nın eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile Bakü’nün tarihi çekirdeği İçerişehir’i ziyaret ettik.

En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor.

TİKA’nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi’ne Akan Destek Merkezi’ni (ABAD) inceleyerek, yetkililerden bilgi aldım.

Emine Erdoğandan İçerişehir’e ziyaret: Hayranlık duymamak elde değil

Proje ile Azerbaycan’da geleneksel el sanatları yaşatılıyor, dünyaya tanıtılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil. Hem ülkenin hem de Türk kültürünün markalaşması adına bu projeyi hayata geçiren herkesi gönülden tebrik ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Azerbaycan#Mehriban Aliyeva

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