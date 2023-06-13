Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Resmi törenle karşılandı... Dikkat çeken KKTC mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN: ŞUŞA BAŞKONSOLOSLUĞUMUZU İSTEDİĞİNİZ ZAMAN AÇMAYA HAZIRIZ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.

Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.

Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.

"BAŞTA ERMENİSTAN OLMAK ÜZERE BÜTÜN DÜNYAYA AYRI BİR MESAJ OLACAKTIR"

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var.

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HEYETLER ARASI GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine, Sinan Oğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Aliyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Azerbaycan'a hoş geldiğiniz. Cumhurbaşkanlığına yeniden gelmeniz dolayısı ile bir kez daha tebrik ediyorum. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük yol geçmiştir. Yaptığınız ziyaret Türkiye halkı tarafından yüksek kıymetlendiriliyor. Eminim ki bu seçimden sonra Türkiye Azerbaycan kardeşliğinde yeni ufuklar açılır. Bugün sizinle hem yapılmış hem yapılacak işler hakkında görüştük.

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Şuşa beyannamesinin 2. yıl dönümünü göreceğiz. Bu anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik oldu. Şusa beyannamesi iş birliğinin resmi beyannamesi oldu. İkinci Karabağ Muharebesi'ne son noktayı koydu Şusa. Kardeş ülke Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ederim.

Bugün müzakere edilen meseleler başında gelecek işler ele alındı. Harici siyasetteki faaliyet bölge için büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişmesi, güvenliği açısından Türkiye Azerbaycan birliği büyük faktördür. Yapılacak işler bizim gücümüzü hem bölgede hem dünyada daha da artıracak. Hayata geçireceğimiz projeler bunu temin edecek. Enerji meselesinde sadece gaz değil yenilenen enerjileri de ele alıyoruz. Azerbaycan üzerinden giden yüklerin hacmi artacak.

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ERDOĞAN'DAN KKTC MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuştu. İlk ziyaretini Lefkoşa'ya yapmasının dünyada KKTC'nin tanınması açısından önemli bir mesaj olduğu ile ilgili yoruma Erdoğan, "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" dedi.

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HAYDAR ALİYEV'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanımız Erdogan, Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.