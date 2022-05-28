Emine Erdoğan 150 anaokulunu birden açtı: Okul öncesinde hedef % 100

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İstanbul Avcılar’daki Ispartakule Anaokulu’nda düzenlenen törene Emine Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Emine Erdoğan toplu açılış kurdelesini kestikleri törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Çocukluk insan ömrünün büyük bir ciddiyetle ele alınması gereken dönemidir. Uzmanlar insanın, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin yaklaşık yüzde 70’inin, 0-6 yaş arasında tamamlandığını söylüyor.





Yani, hayatımızın ilk altı yılı, yaşamımızın geri kalanının belirleyicisi konumunda. Anaokuluna gitmiş çocukların ileri ki yıllarda okula devam etmede olumlu tutum sergilediğini biliyoruz. Hatta, sadece akademik hayatlarında değil, iş hayatlarında da daha istikrarlı yetişkinler oluyorlar. Erken çocukluk eğitimi, hükümetimizin de her zaman öncelikli eğitim politikası olmuştur. 2002 yılında 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken, bugün bu sayının 1 milyon 800 bine ulaştığını bilmek büyük bir mutluluk. Milli Eğitim Bakanlığımız da her çocuğun, en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını hedefledi. Bu çerçevede, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranının, yüzde 100’e çıkarılacağı bilgisini almaktan büyük memnuniyet duydum.”

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KÖYLERE DE ANAOKULU

Emine Erdoğan, köylerin de anaokuluna kavuşacağını söyledi: “Köylerimizde ve düşük nüfuslu yerleşim yerlerimizdeki evlatlarımızın da anaokuluna kavuşması için düzenlemeler yapıldı. Sınıf açılması için gerekli olan 10 öğrenci sayısı, 5’e indirildi. 5’ten az öğrenci olan yerlerde ise öğretmenlerimiz çocuklarımıza gidiyor.”