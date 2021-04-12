Emeklilere zamlı bayram ikramiyesi

ESNAFA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

“Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1.500 TL’ye çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık.

Hizmet sektörü ve turizm başta olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alanlarda çözmemiz gereken sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Sıkılaştırmak zorunda kaldığımız tedbirler sebebiyle, dükkanı kapanan, işi azalan, geçimi sıkıntıya her kardeşimizin derdi, bizim derdimizdir. Bugüne kadar istihdamdan kiraya; uygun şartlı krediden hibeye kadar pek çok destek verdiğimiz esnaf ve sanatkarın yanında olmayı sürdüreceğiz.

AVRUPA’DAKİ TÜRKLER

Türklerin ötelendiği, hor, hakir görüldüğü, dışlandığı, sadece belli mesleklere hapsedildiği günler artık geride kaldı. Sizlerin başarısı, bizim başarımızdır. 84 milyonun her bir ferdinin iftihar kaynağıdır. Avrupalı Türklerin köklerinden, dilinden, kültüründen ve dininden kopmadan huzur içinde ve müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi sizin vereceğiniz mücadeleye bağladır. Çok önemli bir misyon yüklenmiş durumdasınız. Büyük bir milletin evlatları olduğunuzu asla unutmamalısınız. Sizler politikalarını belirlerken, kimi devletlerin gözünün içine bakan değil, BM kürsüsünden ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek tüm insanlık için hak ve adalet talep eden bir ülkenin evlatlarısınız. Savunma sanayiinde, terörle mücadele, diplomaside destanlar yazan, geleceğin teknolojilerine imza atmaya başlayan, ürettiği insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla dünyada savaş paradigmasını değiştiren bir ülkenin evlatlarısınız. Her birinizden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden en önemlisi bağımsızlığımız timsali ay yıldızlı al bayrağımızdan iftihar etmenizi istiyorum.

GAVURUN KILICIYLA...

Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz. Proje ürünü olduğu açıkça belli olan şahsiyetlerin, konuların, kampanyaların, bizim ve ülkemizin dikkatini asıl hedeflerimizden uzaklaştırmak gayesiyle ortaya sürüldüğünün farkındayız. Türkiye’nin son 8 yıldır yaşadığı her hadise bu sinsi oyunun birer parçasıdır.”

CHP YENİ BİR MİSYON OLUŞTURUYOR

CHP, Türkiye karşıtı her senaryonun içerisinde yer alarak, yalan, yanlış ve iftira ürünü iddiaları sürekli tekrarlamak suretiyle kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Geçmişte bu parti asla tasvip etmesek de, kendince bir duruşa, tarza, söyleme sahipti. Bugün CHP, kime ne duymak istiyorsa, onu söyleyen, seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği görülen küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizi hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız. CHP ve aynı gayrı milli projenin paydaşı olan kesimlerin, milletimizin moralini bozma ve ülkemizin algısını kötüleme çalışmalarını da, nice diğer sinsi oyun gibi inşallah boşa çıkartacağız.

BEDAVA PATATES SOĞAN VE PİRİNÇ

1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğan. Bunların hepsini biz dedik ki, ‘Devlet olarak alalım ve hibe olarak da vatandaşlarımıza, fakir fukaraya dağıtalım’. Ayrıca pirinç noktasında da sorun vardı. ‘Bu da çiftçimizin elinde kalmasın’ dedik. Toprak mahsulleri ofisimize (TMO) talimatı verdik. TMO’nun bunu almak suretiyle stoklayıp, uygun fiyatlarla alımını da yapıp, ramazan öncesi çiftçilerimiz huzur içerisinde yola devam etsinler dedik.

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