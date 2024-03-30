Emeklilere, trenlerde yüzde 10 indirim

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Uraloğlu, “Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

AMAÇ SEYAHATE TEŞVİK

“Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim işbirliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Emeklilerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıdır. Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz.

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ARTIŞ YAPACAĞIZ

Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltuk kapasite artışı yapacağız, anahat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleri ile vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz.”