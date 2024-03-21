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Emekli polisten acı haber: TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti

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#Emekli Polis#İzmir#TIR
Emekli polisten acı haber: TIRın çarpmasıyla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 17:32

İzmir'in Tire ilçesinde arıza yapan taksiden inen emekli trafik polisi Çetin Yağcı (49), TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Tire- Torbalı kara yolu, Işıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Çetin Yağcı'nın kullandığı 35 EV 471 plakalı taksi, arıza yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Tire Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan Yağcı, taksiyi yol kenarına park edip, indi. Evli ve 2 çocuk babası Yağcı'ya 20 AKF 288 plakalı Gürsel K.'nin kullandığı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Çetin Yağcı altında kaldığı TIR'la yaklaşık 10 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü Gürsel K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Emekli Polis#İzmir#TIR

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