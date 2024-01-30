×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emekli infaz koruma memurunun cesedi sulama kanalında bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Ceset#Sulama Kanalı
Emekli infaz koruma memurunun cesedi sulama kanalında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 14:01

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli infaz koruma memuru Ümit Güloğlu'nun (52), sulama kanalında cesedi bulundu.

Haberin Devamı

Serçeköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında, saat 09.30 sıralarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin emekli infaz koruma memuru Ümit Güloğlu'na ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırılırken, sık sık alkol aldığı iddia edilen Güloğlu'nun kanala düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Yalnız yaşadığı da öğrenilen Güloğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli infaz koruma memurunun cesedi sulama kanalında bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Ceset#Sulama Kanalı

BAKMADAN GEÇME!