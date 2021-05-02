Bahçeli mesajında, “1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri, değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir” dedi. MHP lideri mesajında şöyle devam etti:

“Emek insandır. Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Biliyor ve inanıyoruz ki, alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakâr emekçilerimize. Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse yalnız değildir.”

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