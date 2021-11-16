‘Elmalı davası’nda şaşırtan karar! 3 sanığa beraat

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Antalya Finike’de anne Merve A. (27) ve üvey baba Rahmi A. (25) ile suça sürüklenen dayı S.C.G. (15), kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.’ye (10) cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanıyordu. Anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmaları ve tutuklanmaları istenmişti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşması dün görüldü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya imzasını taşıyan mütalaada, sanıkların 2 çocuğa karşı cinsel istismar ve sistematik bir şekilde eziyet suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne, üvey baba ve dayının ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

SANIĞA BEDDUA ETTİ

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan anne Merve A., önceki ifadelerini tekrarlayarak, kendisine iftira atıldığını ve konuşamadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Bu sırada arka tarafta ayakta duran çocukların babaannesi Günay S.’nin “İnşallah bir daha konuşamazsın” sözleri üzerine Merve A. arkasını dönerek, “Bunların hepsini sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Bunlar hepsi senin iftira ve yalanların. Şimdi devlet çocuklarımı iyileştirmeye çalışıyor” dedi. Sanık Rahmi A. ve S.C.G. de savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

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ARALARINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Sanık avukatı İbrahim Şimşek, mağdur G.E.G.’nin Adli Görüşme Odası’nda (AGO) ifadesini verdikten sonra çıkarken “Ben yalan söyledim” dediğini iddia etti. Bunun üzerine araya giren şikâyetçi Gürhan G.’nin avukatı Yusuf Tuğbay Öndet, G.E.G.’nin ifadelerinin meslektaşı tarafından çarpıtıldığını öne sürdü. Avukat Öndet, “G.E.G., ifadesinde böyle bir cümle kullanmadı” deyince sanık vekili Şimşek “Savunmama müdahale etmeyin” dedi. Avukat Öndet, “Sen de yalan beyanda bulunuyorsun. Hep bunu yapıyorsun” karşılığını verdi. Bunun üzerine avukat Şimşek, “Kes sesini lan. Her duruşmada savunmamıza müdahale ediyorsun” diyerek tepki gösterdi. Avukat Öndet de sanık avukatına dönerek “Sen de hep ifadeleri çarpıtıyorsun. Bana ‘Kes sesini’ diyemezsin. Bunların tutanaklara geçmesini istiyorum” dedi. Karşılıklı diyaloglar tutanaklara geçti.

‘ÇOCUKLAR PERİŞAN OLDU’

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Şikâyetçi baba Günay S. ise ifadesinde sanıkların sözlerine itiraz ederek, “Anneleri cezaevinden çıktığında çocuklar onun yanına gitmek istemedi. Son 4.5 aydır 2 çocuktan ses soluk yok. Çocukların sosyal hizmetlerde sağlıkları ve psikolojileri iyi değil. Aradan 1 yıl geçti. Çocuklar başlarına geldiklerini anlattıkları için 4.5 aydır esir. Çocuklar perişan oldu. Gitmedikleri psikolog kalmadı. Bu çocuklara olayı unutturacağımız yerde, unutturmuyoruz. Sanıkların cezalandırılmalarını ve indirimsiz yargılanmalarını istiyoruz” dedi.

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Tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti. Mahkeme kararında, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin mahkemece sabit görülmediği kaydedildi. Çocukların öz babası Gürhan G., babaanne Günay S. ile şikâyetçi avukatları, karara tepki gösterdi.

ANNE VE ÜVEY BABA KONUŞTU

Beraat eden anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., duruşma sonunda avukatları İbrahim Şimşek ile birlikte açıklamalarda bulundu. Rahmi A., sonuçtan mutlu olduklarını söyleyip “Baştan beri beraat çıkacağı belliydi. Sevdiklerimizle saydıklarımızla mahkemede dik duruşumuzla bunu gösterdik. Biz zaten hiçbir şey yapmadık. Bunu baştan beri söylüyoruz. Yine de çocuklarımızın arkasındayız. Allah’ın izniyle çocuklarımızı geri alacağız. Sayın mahkeme başkanına teşekkür ediyorum. Beklediğimiz bir sonuçtu çünkü biz bir şey yapmadık” dedi.

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‘ÇOCUKLARIMLA OYNANDI’

Merve A. ise “Çok şükür, yavrularımızın yüzü suyu hürmetine kazandık bu davayı. Adalet er ya da geç yerini buldu. Sayın hâkimlerime binlerce kez teşekkür ediyorum. Yavrularıma kavuşacağım günün hayalini kuruyorum. İftiraya uğradık. Çocuklarımla top gibi oynandı. Onların hiçbir suçu, günahı yoktu. Hepimizi perişan ettiler. Yönlendirme oldu çocuklarıma. Konuşamıyorum” derken gözyaşı döktü.