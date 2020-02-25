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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ellerinizi saat başı yıkayın

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Ellerinizi saat başı yıkayın
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SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsten korunmak için her saat başı en az 20 saniye ellerin ovularak yıkanması gerektiğini söyledi.

BOL SUYLA DURULAYIN

Toplu taşıma araçları kullanıldıktan sonra ve gün içinde ellerin kirlendiği her düşünüldüğünde tekrar tekrar yıkanmalı. Göze temastan kaçınmalı. Bir kişi 1-2 saat arasında yüzüne 20-30 kez dokunur. Bu nedenle eller her saat başı en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ovularak yıkanmalı. Parmak araları ve tırnak araları iyice temizlenmeli. Eller bol suyla durulanmalı. Çeşme kapatılırken, kapı koluna dokunurken kâğıt mendil kullanılmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı tercih edilmeli. Öksürme veya hapşırma sırasında kâğıt mendil kullanılmalı. Kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalı.” 

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