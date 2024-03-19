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Elektronik sigaralar Meclis gündeminde

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#CHP#Deniz Yücel
Elektronik sigaralar Meclis gündeminde
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “satışı ve ithalatı kanun hükümlerince yasak ama temin etmek çocuk oyuncağı” dediği elektronik sigaraları Meclis gündemine taşıdı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yücel, “Bir ebeveyn olarak ben de çocuklarım için endişe duyuyorum. Çocuklarınızı bu beladan uzak tutun” uyarısında bulunan Yücel şöyle dedi:

“İthalatı yasaklanmasına rağmen bu ürünler, 65’in üzerinde internet sitesinden yasa dışı ve adrese teslim şekilde satılmaktadır. Üstelik bakkal ve dükkanlarda dahi bu elektronik sigaraları bulmak mümkün. Kullan-at tipi 16 puff bar elektronik sigara cihazının madde sıvısının incelendiği bir araştırmada, 126 tatlandırıcı kimyasal madde saptandı, bu sıvıların zehir etkisi gösterdiği tespit edildi. Bu elektronik sigaralar sadece çocuklar için değil yetişkinler için de büyük bir tehlike. Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu ya da azalttığı kandırmacası ile satılan elektronik sigaralar, iddia edilenin aksine içerdiği ağır kimyasal maddeler nedeniyle daha büyük bir bağımlılığa sebep oluyor.”

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#Ömer Bolat#CHP#Deniz Yücel

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