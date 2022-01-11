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Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Ocak İstanbul arıza ve kesinti listesi

#Elektrik#Kesinti#Elektrik Kesintisi
Elektrikler ne zaman gelecek 11 Ocak İstanbul arıza ve kesinti listesi

İstanbul Anadolu Yakası’nda ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin listesi günlük olarak paylaşılıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saate odaklandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

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İstanbul'da 11 Ocak 2022 günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve iş güvenliği nedeni ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programı...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, SPOR, ÇİĞDEM, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, GÖKNAR, GÜRANİ, HENDEK, HENDEK ÇIKMAZI, HÜSEYİN ŞAHİN, NENEHATUN, NURETTİN KAYA, TEVFİK FİKRET 1, YILDIRIM BEYAZIT, ZAMBAK sk / ZAFER mah CEVHER, DOĞRU, FUZULİ, GÖNÜL, HİLAL, KUZEY, LEYLAK 1, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP 1, ÇEŞME 2 sk bölgelerinde 10/01/2022 04:00:00 - 10/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BİLGE sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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